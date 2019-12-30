شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا مراقبة ترصد جريمة قتل في حق مواطنين اثنين من أبناء المحافظات الشمالية نقذها مسلحون مطلع سبتمبر الماضي في محافظة لحج جنوب اليمن."فيديو صادم" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 07:29 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
رصدت كاميرا مراقبة جريمة قتل في حق مواطنين اثنين من أبناء المحافظات الشمالية نقذها مسلحون مطلع سبتمبر الماضي في محافظة لحج جنوب اليمن.
وكشف تسجيل الكاميرا المصور الذي تدواله ناشطون ثلاثة عناصر من المليشيات هم يعتدون على الضحينين قبل اختطافهما وقتلهما بصورة بشعة خلف محطه السعيدي القريبة من مقر الحزام الأمني في لحج واللواء الخامس التابع لمليشيات الانتقالي.
ووفقاً للمعلومات فقد تم قتل المسلحون المواطنين “ماجد احمد ملاطف الزوار ” و “عزيز احمد علي الزوار” وهما من منطقة اليمة محافظة صنعاء في السلام اثناء تواجدهما في مطعم السلام قبال سوق الكراع ومن ثم نهبوا مقتنيات الضحينين بالاضافة الى مصادر الشاحانات التابعة لهما.
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