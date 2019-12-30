شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .."الصقر النادر" الذي أهداه بوتين للملك سلمان يحدث ضجه عارمه في السعوديه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 06:54 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أثار "الصقر النادر" الذي أهداه بوتين للملك سلمان، اكتوبر الماضي، اليوم ضجة في السعودية، بعد ظهوره مع الأمير تركي لـ "القنص" في إحدى صحاري المملكة.

وتم نشر صورة للأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، من قبل المصور ماجد المالكي وهو “يقنص” بالصقر الحر الأبيض النادر الذي أهداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



يذكر أن الرئيس الروسي قدّم الصقر “كامشاتكا” – نسبة إلى موطنه الأصلي في شبه جزيرة كامشاتكا الكائنة في شرق روسيا – هديةً للملك سلمان خلال زيارته للمملكة في شهر أكتوبر الماضي.