شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المجلس السياسي الأعلى الذي يدير المناطق الخاضعة لسيطرة المليشياعمم لجميع الجهات المختصة بتأجيل تنفيذ القرار الخاص بسحب وإلغاء العملة الوطنية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 06:30 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت مصادر بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أن المجلس السياسي الأعلى الذي يدير المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا والذي يعتبر أعلى سلطة في المليشيا قد عمم لجميع الجهات المختصة بتأجيل تنفيذ القرار الخاص بسحب وإلغاء العملة الوطنية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس أجل القرار حتى إشعار آخر، موضحة أن هذا القرار يأتي بعد الضغوط الكبيرة التي مارستها عدة جهات والمواطنين أيضاً على المليشيا ما جعلها تتراجع في قرارها التي هدفت من ورائه سلب مليارات الريالات من العملة الجديدة حيث كانت المليشيا قد شرعت بسحب العملة الجديدة من المواطنين واستبدالها بالريال الإلكتروني.