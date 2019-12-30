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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 30-12-2019? - آخر تحديث الاثنين 30-12-2019? "فيديو" في المملكة ... فندق 5 نجوم للكلاب فندق خمس نجوم في الأردن مخصص للكلاب والحيوانات الأليفة. الفندق يقدم خدماته للحيوانات في حال غياب أصحابهم، ويحوي على حجرات إقامة ومساحات واسعة للعب والتدريب. جديد اب برس : Advertisements

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