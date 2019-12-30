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عدن - ياسمين التهامي - عادة واحدة في السرير تجعل علاقتكما في أفضل حالاتها!
تؤثر العلاقة الحميمة بشكل كبير على الحياة الزوجية، وتلعب عاملاً مهماً في نجاحه أو فشله. لكن هناك شقٌّ آخر مهم جداً في السرير، وهو عادةً يقوم بها كل ثنائي سعيد والذي يدوم زواجه الى الأبد.
فما هي هذه العادة؟
جديد اب برس :
العناق، فهو يساعد على تعميق التواصل وتعزيز الروابط بين الزوجين، خاصة في الفراش وبعد العلاقة الحميمة تحديداً، حيث يصبح كل من الزوجين قريب جداً من الآخر، وهذه طريقة أخرى للتعبير عن الحب.
وبيَّنت دراسات أّن "العناق يساهم في تعزيز مستوى هرمون الأمان الأوكسيتوسين لدى كلا الزوجين، والذي يساهم في إشعارهما بالحب والأمان والسعادة".
كما يعمل العناق بين الزوجين قبل العلاقة الحميمة على "زيادة الرغبة الجنسية لديهما، حيث يعمل على حثِّ أجسامهما على إنتاج هرمون الدوبامين، وهو هرمون السعادة والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الرغبة الجنسية، وبالتالي سيكون عاملاً مهماً في إنجاح العلاقة الحميمة".
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