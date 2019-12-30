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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صور صادمة من حفل زفاف اللاعب «عموري» الذي اقيم يوم امس بالعاصمة السعودية الرياض ..والمفاجأة من هي العروسة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشهر عمر عبدالرحمن ”عموري نجم نادي الجزيرة الإماراتي وقائد منتخب الإمارات، زواجه خلال حفل كبير ضم أصدقاءه وأقاربه.
وتواجد النجم ناصر الشمراني، والمعلق فارس عوض في حفل الزفاف، بالإضافة إلى أصدقاء وأقارب اللاعب.
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• تسريب صور صادمة من حفل زفاف اللاعب «عموري» الذي اقيم يوم امس بالعاصمة السعودية الرياض ..والمفاجأة من هي العروسة ..شاهد
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يذكر أن عموري انضم إلى الجزيرة في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر بعدما فشل بتجديد عقده مع الهلال السعودي، وكذلك لم يتمكن من العودة إلى فريقه العين الإماراتي.
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المعرس عمر عبدالرحمن في حفل زفافه اليوم.— UAE Sports News 🇦🇪 (@action_news) December 29, 2019
— الف مبروك عموري 😍❤️ pic.twitter.com/40rXAG0OBL
المعرس عمر عبدالرحمن في حفل زفافه اليوم.
— الف مبروك عموري
المعرس عمر عبدالرحمن في حفل زفافه اليوم.— UAE Sports News 🇦🇪 (@action_news) December 29, 2019
— الف مبروك عموري 😍❤️ pic.twitter.com/40rXAG0OBL
وقضى عموري الموسم المنقضي مصابًا بقطع في الرباط الصليبي، ليضيع موسمه الوحيد مع الزعيم السعودي دون المشاركة سوى في 5 مباريات.
وأرجع عموري تألقه هذه الفترة إلى زملائه بالفريق في نادي الجزيرة، مؤكدًا أن فريقه لن يكتفي بالمنافسة فقط على البطولات هذا الموسم.
وتزوج عموري من احدى بنات اسرته وهي إبنة حسن بن عبدالله العمودي
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب صور صادمة من حفل زفاف اللاعب «عموري» الذي اقيم يوم امس بالعاصمة السعودية الرياض ..والمفاجأة من هي العروسة ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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