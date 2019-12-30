شكرا لبحثكم عن خبر وصول وفد سعودي إلى عدن ومصادر تكشف الأسباب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية إن فريقا من البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن وصل الأحد إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأشارت إلى أن الفريق سيقوم بتقييم احتياجات مدينة عدن الأساسية، وذلك ضمن مساعي تنفيذ اتفاق الرياض. Advertisements وكان الفريق السعودي قد أكد خلال وصوله العاصمة المؤقتة عدن أن مطار ومستشفى عدن العام من أولويات مهامه. وأضافت المصادر أن زيارة الفريق التابع للبرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن ستستمر أسبوعا كاملاً.

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