اخبار الخليج / اخبار اليمن

33 دولة ووجهة تسمح لـ حامل الجواز اليمني دخولها بدون تأشيرة مسبقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر 33 دولة ووجهة تسمح لـ حامل الجواز اليمني دخولها بدون تأشيرة مسبقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -  

أصدر مؤشر هينلي باسبورت ترتيبه لجميع جوازات السفر في العالم من حيث عدد الوجهات والدول التي لا تتطلب تأشيرة دخول مسبقة ، لعام 2019.

 

 وبحسب المؤشر فقد احتلت اليابان وسنغافورة المرتبة الأولى حيث يستطيع حامل الجواز الياباني أو السنغافوري دخول 190 وجهة دون تأشيرة دخول مسبقة، وتلتهما كوريا الجنوبية وألمانيا وفنلندا في المرتبة الثانية.

 

وتأتي أفغانستان في آخر مرتبة من الترتيب العالمي حيث يستطيع حامل الجواز الأفغاني دخول 25 وجهة فقط بدون تأشيرة دخول مسبقة. 

 

وبالنسبة للدول العربية فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيا أي المرتبة 15 على الترتيب العالمي حيث يستطيع حامل الجواز الإماراتي دخول 172 وجهة دون تأشيرة مسبقة.

 

 

 

بينما احتلت اليمن المرتبة 103 على مستوى العالم ويدخل حامل الجواز اليمني 33 وجهة دون تأشيرة مسبقة. وهنا ترتيب الدول العربية وعدد الوجهات التي يستطيع حامل كل جواز عربي دخولها دون تأشيرة مسبقة:

 

الامارات ، المرتبة 15 ويدخل حامل الجواز 172 وجهة

 

الكويت، المرتبة/56 ويدخل حامل الجواز 93وجهة

 

 دولة قطر، المرتبة 57 ويدخل حامل الجواز 92وجهة

 

 البحرين، المرتبة63 ويدخل حامل الجواز 81وجهة

 

 سلطنة عمان المرتبة64 ويدخل حامل الجواز 79وجهة

 

 المملكة العربية المرتبة 69 ويدخل حامل الجواز 74وجهة

 

 تونس المرتبة 75 ويدخل حامل الجواز 68وجهة

 

 المغرب المرتبة80ويدخل حامل الجواز 62وجهة

 

Advertisements

 موريتانيا المرتبة83 ويدخل حامل الجواز 58وجهة

 

 جزر القمر المرتبة88 ويدخل حامل الجواز 53وجهة

 

 الجزائر المرتبة91ويدخل حامل الجواز 50وجهة 

 

الأردن المرتبة92 ويدخل حامل الجواز 49وجهة 

 

مصر المرتبة 92 ويدخل حامل الجواز 49وجهة 

 

جيبوتي المرتبة95ويدخل حامل الجواز 46وجهة

 

 جنوب السودان المرتبة97 ويدخل حامل الجواز 42وجهة

 

 لبنان المرتبة100ويدخل حامل الجواز 39وجهة

 

 ليبيا المرتبة102ويدخل حامل الجواز 37وجهة

 

 فلسطين المرتبة102 ويدخل حامل الجواز 37وجهة

 

 السودان المرتبة102 ويدخل حامل الجواز 37وجهة 

 

اليمن المرتبة103 ويدخل حامل الجواز 33وجهة

 

 الصومال المرتبة104 ويدخل حامل الجواز 31وجهة

 

 سوريا المرتبة 105ويدخل حامل الجواز 29وجهة

 

 العراق المرتبة 106 ويدخل حامل الجواز 27وجهة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 33 دولة ووجهة تسمح لـ حامل الجواز اليمني دخولها بدون تأشيرة مسبقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا