شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تفاجئ المواطنين والمقيمين وتزف بشرى عاجلة طال انتظارها لاصحاب كافة المحالات التجارية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في خبر لاقي ابتهاج كافة المواطنيين والمقيميين بما فيهم اليمنيين يبدأ الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير، تطبيق قرار مجلس الوزراء السعودية والذي يسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة وفق شروط وضوابط معينة.

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وبحسب القرار، يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.

يذكر أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.