شكرا لبحثكم عن خبر أشهر فنانو اليمن يظهرون في الرياض والسفير السعودي يعلق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احيا عدد من نجوم الطرب اليمني، مساء السبت، فعالية “ليلة اليمن السعيد” على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات شتاء الرياض بتنظيم روتانا.

وبدأ حسين محب ليلة اليمن السعيد بأغنية أنتِ آية في الجمال، حيث تغنى بديار الجمال بكل حب، وبعدها قدم عوض بن ساحب هو رمز من رموز الأغنية اليمنيَّة عمومًا والحضرميَّة خصوصًا أنغامه المميزة.

وعلق السفير السعودي لدى اليمن "محمد آل جابر" بقوله، إن قرابة مليوني شقيق يمني مقيم في السعودية يستحق ليلة مثل ليلة اليمن السعيد.

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وقدم الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على ما قدمه وزملائه في الهيئة من تكريم للفن والفنانين اليمنيين الذين ساهموا في نشر الفن العربي الأصيل كأحد الروابط والمشتركات للمملكة واليمن.

وتأتي ليلة اليمن السعيد احتفالًا بالفن والثقافة اليمنية بعروض من فرق فلكلورية ووصلات غنائية يقدمها نخبة من نجوم الفن اليمني مثل أحمد فتحي، وفؤاد عبد الواحد، وعوض بن ساحب، ووليد الجيلاني، وحسين محب في ليلة مميزة من ليالي موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بوليڤارد.

وبدأت فعاليات موسم الرياض في 11 أكتوبر الماضي وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.