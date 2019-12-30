شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ يشدد على ضرورة استكمال تحرير ”الضالع“ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك، الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول، ان استكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع، هي وحدها الكفيلة بوضع حد للأعمال الاجرامية والارهابية لمليشيا الحوثي.

وقال ”معين“ ان ”مليشيا الحوثي لا تعترف بالسلام او الحلول السياسية، وتثبت يوما بعد اخر انها مجرد أدوات ووكلاء لمشروع نظام ملالي طهران في المنطقة“.

جاء ذلك خلال اتصالات اجراها رئيس الوزراء مع محافظ الضالع اللواء على مقبل صالح ومدير امن محافظة الضالع العميد عدلان صالح الحتس، لمتابعة الاستهداف الاجرامي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، لميدان الصمود بمدينة الضالع.

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ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية بتقديم كل اشكال الدعم لإسناد جهود السلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية للتعامل مع تبعات هذا الحادث الاجرامي.

وشدد على إن دعم الدولة ومؤسساتها بموجب اتفاق الرياض والتفاف الجميع تحت مظلة الشرعية، سيكون لها الأثر الفاعل وبإسناد من التحالف بقيادة السعودية، في تسريع إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا، ووضع حد لهذه المعاناة الكارثية التي يعيشها الشعب اليمني على امتداد الوطن.

وأشار إلى ان ”المليشيات المارقة لا يمكن لها ان تنشد السلام مما يحتم على شعبنا التصدي لممارساتها وافعالها الاجرامية والأثمة لتحرير كامل تراب الوطن من شرورها“، معربا عن ثقته ان مثل هذه الاعمال الاجرامية لن تكسر عزيمة الابطال الميامين في جبهة الضالع وستزيدهم اصرارا على تطهير ما تبقى من مناطق المحافظة من سيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية.