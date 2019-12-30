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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصاعد الهجوم بشبوة والضالع يعكس التقارب الإيراني القطري
الإثنين 30 ديسمبر 2019
الخليج 365
قالت صحيفة "العرب" اللندنية، إن تصاعد الهجوم الذي يستهدف التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي يعكس بشكل مباشر التقارب في مواقف إيران وتركيا وقطر والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان في اليمن.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الهجوم المتزامن الذي طال التحالف العربي والمجلس الانتقالي في كل من شبوة والضالع واستئناف الحوثيين هجماتهم على الأراضي السعودية على صلة وثيقة بالتنسيق المشترك بين طهران وأنقرة والدوحة ومليشيا الإخوان.
ولفتت إلى أن الهدف من هذه التحركات الأخيرة في شبوة هو فرض السيطرة التامة على المحافظة الساحلية الغنية بالنفط والغاز، وتهيئة موانئها لاستقبال الدعم التركي القادم لمليشيا الإخوان.
وأشارت إلى أن استهداف مليشيا الحوثي العرض العسكري بالضالع يؤكد تصاعد الأعمال المنسقة ضد التحالف العربي والمجلس الانتقالي على الصعيدين العسكري والسياسي.
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