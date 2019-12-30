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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين.. أمطار متوسطة على المهرة وشبوة الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 توقعت جهات الطقس هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة غداً الإثنين، على المهرة وشبوة.

وقالت جهات الطقس أن التوقعات تشمل أيضاً هطول الأمطار على مرتفعات ساحل حضرموت.

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