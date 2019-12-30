عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفد البرنامج السعودي لإعمار اليمن يصل عدن لتحقيق اتفاق الرياض

الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن الأحد، وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن مهمة عمل رسمية تمتد لستة أيام، وذلك بهدف تحديد أولويات مشاريع التنمية والإعمار التي تخدم المحافظة وما جاورها، بما يحقق رؤية الجانب التنموى فى اتفاق الرياض.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية ، عن رئيس الوفد، مدير إدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج المهندس حسن العطاس في تصريح صحفي لدى وصول الوفد إلى مطار عدن الدولي أن زيارة وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى محافظة عدن تأتى للتعرف على الاحتياجات العاجلة فى القطاعات المهمة الإنمائية في منطقة عدن وما حولها.

وأضاف العطاس، أن هذه الزيارة ستشمل القطاعات العامة من التعليم والصحة والمياه والكهرباء وكل ما يلزم من خدمات عاجلة لمدينة عدن، مشيراً في الوقت نفسه إلى وقوف وفد البرنامج على الاحتياجات الهندسية والفنية لمطار عدن، إضافة لمستشفى عدن العام الذي جاء بدعم من المملكة عبر صندوق التنمية السعودي وبإشراف من البرنامج على بنائه وتجهيزه، والذى سوف يفتتح خلال الأيام القليلة القادمة.

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وسيلتقى وفد البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن في أيامه الست، ومن خلال عقد عدة لقاءات بمجموعة من مسؤولي الجهات الحكومية والخدمية في المحافظة، ومنظمات المجتمع المدنية والتنموية والقطاع الخاص في المحافظة، بالإضافة إلى قيام الوفد بجولات ميدانية وعقد اجتماعات وورش عمل مع الجانب اليمني، استكمالاً للقاءات وورش العمل المستمرة التي عمل عليها البرنامج مع الجانب اليمنى فى مقر البرنامج عقب الإعلان عن اتفاق الرياض، وبحضور رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك.

وسيعمل الوفد على استكمال رصد الاحتياجات العاجلة والضرورية التى تشمل عدة قطاعات مهمة في محافظة عدن ومختلف المحافظات اليمنية.

ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال المشاريع التي ينفذها إلى مساعدة الحكومة اليمنية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتضمن توفير الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشعب اليمني ، وتحسين الحياة اليومية للأشقاء في اليمن.

تأتي هذه الزيارة تفعيلاً لاتفاق الرياض من خلال تبادل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومسؤولي محافظة عدن عددًا من الزيارات على مدى الأسابيع الماضية، والتي كان من ضمنها زيارة فريق فني من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى محافظة عدن، لتقييم ودراسة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي، وتحديد الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية للمطار.

وشملت زيارة الفريق لمطار عدن، مؤخراً تقييم مباني المطار والمرافق ومدرج الطائرات، بالإضافة لتقييم حالة الإنارة والتجهيزات التابعة للمدرج، ومعاينة أجهزة الملاحة الحالية، وصالات القدوم والمغادرة.

كما شملت الزيارات المتبادلة بين البرنامج ومسؤولي المحافظة اجتماع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، بمدير جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصْوَر، ومدير مركز الاستشارات بجامعة عدن الدكتور أبوبكر بارحيم، وذلك فى مقر البرنامج بمدينة الرياض، لبحث الاحتياجات التنموية في جامعة عدن.