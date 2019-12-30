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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 4 مدنيين بين قتيل وجريح فى انفجار لغم حوثي بمحافظة البيضاء الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 قُتل وأصيب 4 مدنيين فى انفجار لغم أرضى زرعته مليشيا الحوثى الانقلابية بمديرية نعمان آل عواض فى محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقال مصدر محلى: إن المدنيين كانوا يعملون فى رعى أغنامهم قبل أن ينفجر بهم اللغم ليودى بحياة طفل ومدنى آخر وإصابة بليغة لمدنيين اثنين، فى منطقة الفليح. يذكر أن قوات الجيش اليمنى والمقاومة قد تمكنت فى منتصف العام الماضى من السيطرة على مديرية نعمان بشكل كامل بعد تحرير عقبة القنذع الإستراتيجية وصولاً إلى منطقة الغول آخر مناطق مديرية نعمان وجبهة فضحة بمديرية الملاجم.

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