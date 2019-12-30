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القوات الجنوبية تحاصر مليشيا الحوثي في وادي صبيرة وسقزط قتلى بينهم قيادات بارزة

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عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 05:23 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

حاصرت القوات الجنوبية مساء الأحد، مليشيا الحوثي في وادي صبيرة، عقب محاولة عناصر للمليشيات التسلل إلى جبهة الجُب.

وقالت مصادر إن المليشيات الحوثية تحاول فك الحصار عن مسلحيها وانتشال جثث قتلاها الذين سقطوا في المعركة، وبينهم قيادات بارزة.

ووسعت مليشيا الحوثي من مساحة المعركة في محاولة للهروب من حصار القوات الجنوبية.

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