شكرا لقرائتكم خبر عن احدي جمعيات المجتمع المدني في عن تستدرج البنات ويتم اغتصابهن ..وفتاتان خرجتا للتعلم في الجمعيه ولم تعودا "تفاصيل مرعبه ومفزعه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 05:50 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر مطلعة بالعاصمة المؤقتة عدن، امس الاحد، أن أحد الفتيات ذهبت لتتعلم الكوافير بأحد الجمعيات فتم اغتصابها وزميلتها.

وأكدت المصادر انه تم إختطاف فتاة ذهبت لتتعلم الكوافير باحدى جمعيات المجتمع المدني في مدينة عدن، وبمجرد إدراكها بأن المكان غير ملائم تواصلت مع مسؤولي الجمعية لتأخذ مبلغها المالي الذي دفعته للتدريب، لكن فتيات من الجمعية اخبرنها بأن مبلغ المال متواجد في المكتب الآخر للجمعية، ومن ذلك الوقت لم يعرف أحد عنها شيء.

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واشارت المصادر الى تعرض فتاة أخرى بنفس الجمعية للاغتصاب.

ونوهت المصادر بأن الجمعية تقع في منطقة بين الشيخ عثمان ودار سعد ويديرها أحد الناشطين المجتمعيين.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن كغيرها من المحافظات انفلات أمني تسبب في حدوث عشرات الجرائم الجنائية.