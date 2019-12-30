شكرا لقرائتكم خبر عن هنا يرقد بسلام احد ابناء الرئيس السابق على صالح الذي مات حزنا عليه "الاسم وصور مؤثره" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 04:41 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نشر النجل الأكبر لشقيق الرئيس الراحل " صالح " العميد " يحي محمد عبدالله صالح " صورا مؤثرة لزيارة قام بها لضريح نجله الأكبر " كنعان " الذي كان يمثل الحفيد الاقرب من الرئيس السابق واطلقت اسمه على اهم واشهر جمعية خيرية عرفت باسم " جمعية كنعان " . وتوفي كنعان جراء حادث مروري كما اعلن يومها وذلك بعد مقتل جدة وتم موارة جثمانه الثري في احد المقابر بالعاصمة العمانية " مسقط " . Advertisements نص تغريدة " يحي صالح " وأننا لفراقك يا كنعان لمحزونون. كم هو صعب على الانسان ان يزور ضريح ابنه فلذة كبده في بلد غير بلده ...

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