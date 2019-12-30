شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : خليجي بياغت خادمته بعد عودته من العمل وعند وصوله إلى المنزل كانت الصدمة التي لا تخطر على بال أحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت الكويت، أمس الأحد، حادثة صادمة، حيث أقدمت وافدة إثيوبية، على ذبح طفلة رضيعة لرجل كويتي.

وذكرت صحيفة " الأنباء" الكويتية، أن طفلة رضيعة أصيبت بجرحٍ في رقبتها بعد شروع وافدة إثيوبية، تعمل خادمة لدى منزل مواطن كويتي، بنحرها.

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وقال مصدر أمني كويتي للصحيفة، إن مواطنًا يعمل محاميًّا أبلغ عمليات الداخلية، أنه انتهى من عمله باكرًا، فتوجه إلى منزله وإذْ به يسمع صراخ ابنته الرضيعة، حيث سارع لمعرفة ما يحدث، فوجد الخادمة تمسك بسكين وهي بجانب ابنته، فقام بنزع السكين من يد الخادمة وأنقذ ابنته.

وأضاف المصدر: فور تلقي عمليات الداخلية البلاغ، تم توجيه دورية الى موقع الحادث، وجرى توقيف الوافدة، ونقل الطفلة إلى مستشفى الجهراء بسيارة إسعاف.

وأكد المصدر الأمني، أنه وفي حال ثبوت الجريمة بحق الخادمة التي تم احتجازها، ستوجه لها عدة تهم منها الشروع في القتل والإهمال في رعاية طفل.

وأحال مركز الشرطة الوافدة الإثيوبية إلى مقر نيابة محافظة الجهراء لاستكمال التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادثة.