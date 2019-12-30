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صنعاء - ياسمين الخيامي - صدمة لليمنيين في الداخل والخارج..حسناء يمنية مشهورة تشجع علنا على الفسق والفجور وتقول ان ممارسة اللواط امر طبيعي ولا حرج من ممارسته ( صورة فاضحة )

2019/12/30 الساعة 05:14 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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