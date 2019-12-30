شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قناصة الحوثي تخرق الهدنة بالدريهمي باستهداف مواقع المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قناصة الحوثي تخرق الهدنة بالدريهمي باستهداف مواقع المشتركة الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 جددت مليشيا الحوثي الأحد، خروقاتها للهدنة الأممية باستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements واستهدفت المليشيات الحوثية، مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف. وأطلقت المليشيات نيران أسلحتها القناصة على المواقع ذاتها طوال ساعات النهار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناصة الحوثي تخرق الهدنة بالدريهمي باستهداف مواقع المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.