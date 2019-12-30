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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات الجنوبية تحاصر مليشيا الحوثي في وادي صبيرة
الإثنين 30 ديسمبر 2019
الخليج 365
حاصرت القوات الجنوبية مساء الأحد، مليشيا الحوثي في وادي صبيرة، عقب محاولة عناصر للمليشيات التسلل إلى جبهة الجُب.
وقالت مصادر إن المليشيات الحوثية تحاول فك الحصار عن مسلحيها وانتشال جثث قتلاها الذين سقطوا في المعركة، وبينهم قيادات بارزة.
ووسعت مليشيا الحوثي من مساحة المعركة في محاولة للهروب من حصار القوات الجنوبية.
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