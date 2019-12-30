عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محافظ حضرموت يشيد بإبدعات الرسام التشكيلي يعقوب هبشان المتميزة

الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بالرسام التشكيلي يعقوب سالم هبشان، احد أبناء مدينة تريم وصاحب لقب أول رسام يمني على الرمل على مستوى الجمهورية.



وأشاد محافظ حضرموت بإبداعات الرسام هبشان المتميزة وإتقانه للعديد من فنون الرسم والنحت وتفاعله مع الأحداث الثقافية والرياضية التي تقام في داخل الوطن وخارجه والتعبير عنها بطرق متميزة، مؤكدا بأن السلطة المحلية بالمحافظة تفتخر بالمبدعين من أبناء حضرموت في مختلف المجالات الفنية وتعتز بهم وتشجعهم على تطوير إبداعاتهم ومهاراتهم وتحرص على دعمهم المستمر من أجل مواصلة عطائهم الفني الجميل وتشريفهم لحضرموت في كافة المحافل المحلية والدولية.

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وتعرف محافظ حضرموت خلال لقائه الرسام التشكيلي هبشان على جوانب من إبداعاته في مجال الرسم بالألوان الزيتية والمائية والنحت على الخشب والحفر على الحديد، مستعرضا نموذجا طبق الأصل قام بنحته لكأس الخليج العربي في نسخته الـ24.

كما تعرف المحافظ البحسني كذلك على أبرز مشاركات الرسام هبشان الخارجية لمرتين في العامين 2017م و2019م في معرض بصمات العرب الذي أقيم في جمهورية مصر العربية ومشاركات عربية أخرى له احتضنتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، إلى جانب مشاركات محلية استضافتها صنعاء وعدن والمكلا وسيئون وتريم، ومنحه لقب أول رسام يمني بالرمل على مستوى الجمهورية من قبل وزير السياحة اليمني في العام 2014م.

وقدّم الرسام يعقوب هبشان في ختام لقائه مع المحافظ البحسني لوحتين تضمنت الأولى صورة لسيادة المحافظ مرسومة بالرمل، والثانية مرسومة بالألوان الزيتية قدمت كهدية تذكارية.