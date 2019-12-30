شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قيادي بارز في المجلس الانتقالي يقدم استقالته ويبثها بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسبب.. تهم صادمه لقيادات المجلس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 12:28 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

في بث حي عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعلن احد القيادات البارزين في المجلس الانتقالي جنوب اليمن استقالته من المجلس . Advertisements وأعلن القيادي بالمجلس الانتقالي من مقر اقامته في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة جنوب اليمن العميد طارق علي ناصر هادي استقالته من المجلس الانتقالي اليوم الاحد 29 ديسمبر 2019م . ورجع الرجل اسباب استقالته لانحراف قيادات المجلس عن الاهداف التي وضعت وتم تحديها سلفا وفق قوله .

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