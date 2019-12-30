شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسماء الشهداء والجرحى نتيجة انفجار صاروخ منصة ملعب ميدان الصمود وسط مدينة الضالع صباح اليوم الأحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 12:13 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نشر محور الضالع العسكري قائمة بأسماء الشهداء والجرحى نتيجة انفجار صاروخ منصة ملعب ميدان الصمود وسط مدينة الضالع صباح اليوم الأحد، والذي قامت بإطلاقه مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً. ووفقاً لما نشره موقع عدن تايم فإن القائمة المحدثة تتضمن الأسماء التالية:

أخبار الخليج 365 الساخنه : عاجل : دقت ساعة الصفر ..الرئيس عبد ربه منصور هادي يصدر توجيهات بحسم معركة الضالع وعلاج جرحي القصف الحوثي وردنا الان وتفاصيل مفاجأه عن الإعلان عن مشروع سياسي لحل الأزمة اليمنية وافقت عليه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية..إقليمان وحكومة انتقالية وانتخابات رئاسية الشيخ سلطان البركاني رئيسا لليمن وبدعم من التحالف العربي وبمباركه من العم سام ..عقب الاطاحة ب الرئيس هادي ونائبه الاحمر "تفاصيل مفاجأه!" الشهداء وهم: ١ - عماد علي قشنم ، ٢٧عام ، يسكن الضالع نشام. ٢ - عبد الجبار قاسم لصور ، ٣٥عام ، يسكن الضالع المدينة ، ٣ - عبد الرحمن مصطفى النعوي ، ١٠ اعوام ، يسكن الضالع الجمروك. ٤ - سيف صالح ناصر نويصر ، يسكن الضالع المدينة. ٥ - بسام محمدشايف ، ٣٥عام ، يسكن الضالع المدينة. ٦ - عبدالعليم سيف حمود ، يسكن الضالع العرشي 7- مجهول (أشلاء) 8- مجهول (أشلاء) والجرحى هم: 1 - فيصل سعيد جابر ، يسكن الضالع العرشي. 2 - مروان عبدالله دبوان، يسكن الضالع العرشي. 3 - عبد اللطيف عبيد شعفل 4 - وضاح محمد عوض اللحجي ، يسكن الضالع كريزه. 5 - عيسى عبدالله محسن حمود ، ٣٥عام ، يسكن الضالع المطار. 6 - علي عبد الحميد عبدالله عبيد ، يسكن الضالع الاسكان . 7 - أسامه علي صالح حمود ، ١٧عام ، يسكن الضالع الاسكان. Advertisements 8 - معاذ عبداللطيف صالح ، ١٨عام ، يسكن الضالع المدينة 9 - عبد العزيز عبدالله عبيد ، ٤٥عام ، يسكن الضالع نشام. 10 - مجد عبد اللاه طه محمد ، يسكن الضالع الوعرة. 11 - مثنى عبيد علي الخولاني ، يسكن الضالع المدينة. 1٢ - عثمان احمد عبيد ناجي ، يسكن الضالع المدينة. 13 - محمد نور الدين، ١٧عام ، يسكن الضالع المدينة . 14 - عبدلله علي صالح ، يسكن الازارق صمعان . 15 - بسام عبد الملك حمود ،يسكن الضالع العرشي. 16 - غازي سلطان قحطان ، ٣٥عام ، يسكن الضالع المدينة. 17 - غسان محمد علي قاسم الشيبة ، ٣٨عام ، يسكن الضالع الكرب. 18 - نبيل احمد علي الشوذبي ، ٤٥عام ، يسكن الضالع نشام . ١٩ - وائل مهدي علي محمد ، ٢٢عام ، يسكن الضالع المدينة. ٢٠ - عبدالسلام علي صالح حمود ، يسكن الضالع المدينة. ٢١ - عبدالرحمن فضل علي ، ٢٢عام ، يسكن الضالع المدينة. ٢٢ - أنور عبدالحي محمد ناصر ، ١٧عام ، يسكن الضالع المدينة. ٢٣ - محمد علي عراش ، ٩عام ، يسكن الضالع المدينة. ٢٤ - إبراهيم فضل محمد مقبل ، ١٣عام ، يسكن الضالع المدينة. ٢٥ - عماد مصطفى علي حمود ، ١٣عام ، يسكن الضالع المدينة ٢٦ - عدنان قاسم الاصور ، ٣٠ عام ، يسكن الضالع المدينة ٢٧ - حكيم فهمي مقبل. ٢٨ - فهمي محمد مقبل. ٢٩ - حسن عبدالقوي ، ١٠اعوام ، يسكن الضالع المدينة. 30- عرفان جمال محمد شائف ، 15 عاما، يسكن منطقة حجر الفجرة.

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