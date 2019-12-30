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عدن - ياسمين التهامي - توزيع الحقيبة الشتوية لـ 4200 فرد وأسرة في محافظة تعز

تعز-اروى محمد

جديد اب برس :

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بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ مؤسسة صلة للتنمية وبالتنسيق مع كلستر الإيواء بمحافظة تعز دٌشن اليوم مشروع الحقيبة الشتوية التي تستهدف توزيع (700) حقيبة شتوية على النازحين والأسر الأشد ضعفاً في مديريتي صالة وصبر الموادم ..

وفي حفل التدشين الذي حضره وكيل محافظة تعز د . إيلان عبدالحق وعبرت فيه عن شكرها لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مشروع الحقيبة الشتوية التي جاءت في وقتها لتخفف من معاناة النازحين والأسر الأشد ضعفا كما أشادت بدور مركز الملك سلمان التنموي الانساني في محافظة تعز في المجالات الصحية والتعليمية والتنموية..

وأكد الأستاذ مطهر الشميري منسق كلستر الإيواء بمدينة تعز أن هذا المشروع يأتي استجابة لخطة الاستجابه الإنسانية 2019م وتوصيات الخطة الشتويه لكتلة الإيواء والمواد غير الغذائية للنازحين والمجتمع المضيف والأسر الأشد ضعفا واتت في بداية الفترة الشتويه الأشد قسوة هذا العام ..

من جانبه أكد الأخ حسان الخليدي مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بالمحافظة بأن الحقيبة الشتوية لامست احتياجات السكان من النازحين والأسر الأشد ضعفاً في مديريتي صبر الموادم وصالة لاسيما وأن المديريتين تعدان من أشد المناطق احتياجا.. كما دعا الاستاذ عبده علي مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة إلى استهداف بقية المديريات المتضررة بحقائب الإيواء شاكرا المركز على جهوده الإغاثية في المحافظة..

كما أكد الأستاذ محمد عبدالله المدير التنفيذي للجنة الفرعية للإغاثة بالمحافظة على أن الحاجة لا زالت ملحة فهناك الآلاف ممن يعانون قسوة البرد في بقية مديريات المحافظة منوها الى مراعاة الكثافة السكانية التي في محافظة تعز ..

وفي ذات السياق أوضح الأخ ياسر الفتيني منسق المشروع أن هذا المشروع استهدف الأسر وفق آليات ومعايير دقيقة بالتنسيق مع كلستر الإيواء بالمحافظة والوحدة التنفيذية واللجنة الفرعية للاغاثة وتم اختيار الأسر الأشد ضعفا وتضررا في المديريتين. موجها شكره للمركز على هذه اللفتة الطيبة في هذه الظروف الصعبة..

حضر التدشين وكيل محافظة تعز د.ايلان عبدالحق والأستاذ عبده علي مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل والاستاذ حسان الخليدي مدير الوحدة التنقيذية و الاستاذ محمد عبدالله المدير التنفيذي للجنة الفرعية للإغاثة والأستاذ مطهر الشميري منسق كتلة الإيواء بمدينة تعز ود.عبدالحميد اليوسفي رئيس مؤسسة معكم التنمويةmdf الشريك المحلي المنفذ للمشروع في محافظة تعز .