شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تكشف تفاصيل مقتل إرهابيين في الدمام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر جهاز رئاسة أمن الدولة في السعودية، الأحد، بيانا كشف فيه تفاصيل قتل إرهابيين اثنين واعتقال ثالث في مدينة الدمام شرقي المملكة قبل أيام، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز بأنه "نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات".

وأضاف المتحدث "أنه تم رصد مركبة من طراز (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح يوم الأربعاء، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني".

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ولفت إلى أن الأمر "تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما، وهما المطلوبان أمنياً (أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر) سعوديا الجنسية".

كما أسفرت العملية الأمنية "عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، فضلا عن ضبط مادة عجينية تزن (5) كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية".

وأشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.

وأكد جهاز رئاسة أمن الدولة أنه "مستمر في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية، الذين مازالوا مستمرين في غيهم ويسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، استجابة لإملاءات من جهات خارجية عدوه (...)".