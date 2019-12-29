ننشر قائمة بأسماء شهداء وجرحى العمل الارهابي الحوثي في الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 الخليج 365 - الضالع ينشر "الخليج 365"، قائمة بأسماء الشهداء والجرحى، الذين طالتهم ايدي الغدر والخيانة في عمل ارهابي قذر نفذته مليشيات الحوثي الارهابية والمدعومة من إيران، نتيجة انفجار صاروخي اطلقه الحوثيين، وانفجر في منصة ملعب "ميدان الصمود" الواقعه وسط مدينة الضالع صباح اليوم الأحد.

في مايلي قائمة اسماء الشهداء والجرحى، وهي على النحو الآتي : أولاً - الشهداء :- ١ - عماد علي قشنم ، ٢٧عام ، يسكن الضالع نشام. ٢ - عبد الجبار قاسم لصور ، ٣٥عام ، يسكن الضالع المدينة. ٣ - عبد الرحمن مصطفى النعوي ، ١٠عام ، يسكن الضالع الجمروك. ٤ - سيف صالح ناصر نويصر ، يسكن الضالع المدينة. ٥ - بسام محمدشايف ، ٣٥عام ، يسكن الضالع المدينة. ٦ - عبدالعليم سيف حمود ، يسكن الضالع العرشي. 7- مجهول (أشلاء). 8- مجهول (أشلاء). ثانياً - الجرحى :- 1 - فيصل سعيد جابر ، يسكن الضالع العرشي. 2 - مروان عبدالله دبوان، يسكن الضالع العرشي. 3 - عبد اللطيف عبيد شعفل. 4 - وضاح محمد عوض اللحجي ، يسكن الضالع كريزه. 5 - عيسى عبدالله محسن حمود ، ٣٥عام ، يسكن الضالع المطار. 6 - علي عبد الحميد عبدالله عبيد ، يسكن الضالع الاسكان . 7 - أسامه علي صالح حمود ، ١٧عام ، يسكن الضالع الاسكان. Advertisements 8 - معاذ عبداللطيف صالح ، ١٨عام ، يسكن الضالع المدينة. 9 - عبد العزيز عبدالله عبيد ، ٤٥عام ، يسكن الضالع نشام. 10 - مجد عبد اللاه طه محمد ، يسكن الضالع الوعرة. 11 - مثنى عبيد علي الخولاني ، يسكن الضالع المدينة. 1٢ - عثمان احمد عبيد ناجي ، يسكن الضالع المدينة. 13 - محمد نور الدين، ١٧عام ، يسكن الضالع المدينة . 14 - عبدلله علي صالح ، يسكن الازارق صمعان . 15 - بسام عبد الملك حمود ،يسكن الضالع العرشي. 16 - غازي سلطان قحطان ، ٣٥عام ، يسكن الضالع المدينة. 17 - غسان محمد علي قاسم الشيبة ، ٣٨عام ، يسكن الضالع الكرب. 18 - نبيل احمد علي الشوذبي ، ٤٥عام ، يسكن الضالع نشام . ١٩ - وائل مهدي علي محمد ، ٢٢عام ، يسكن الضالع المدينة. ٢٠ - عبدالسلام علي صالح حمود ، يسكن الضالع المدينة. ٢١ - عبدالرحمن فضل علي ، ٢٢عام ، يسكن الضالع المدينة. ٢٢ - أنور عبدالحي محمد ناصر ، ١٧عام ، يسكن الضالع المدينة. ٢٣ - محمد علي عراش ، ٩عام ، يسكن الضالع المدينة. ٢٤ - إبراهيم فضل محمد مقبل ، ١٣عام ، يسكن الضالع المدينة. ٢٥ - عماد مصطفى علي حمود ، ١٣عام ، يسكن الضالع المدينة. ٢٦ - عدنان قاسم الاصور ، ٣٠عام ، يسكن الضالع المدينة. ٢٧ - حكيم فهمي مقبل. ٢٨ - فهمي محمد مقبل. ٢٩ - حسن عبدالقوي ، ١٠عام ، يسكن الضالع المدينة. 30- عرفان جمال محمد شائف. نسأل الله ان يحتسب القتلى من الشهداء الأبرار ، وأن يمُن على الجرحى بالشفاء العاجل.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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