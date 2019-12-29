عدن .. مدير صيرة ينفي إتهامات طالت اللواء الخامس دعم واسناد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 عدن - الخليج 365 نفى مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن خالد سيدو، المزاعم الكاذبة المتداولة حول قيام بعض أفراد اللواء الخامس دعم واسناد استخدام سندات لجباية مبالغ من سيارات الأجرة.

Advertisements وأكد سيدو، أن مندوبي مكتب النقل بالمديرية الجهة الوحيدة المخولة بقطع سندات رسمية قيمتها ١٠٠ ريال لاغير، وتورد إلى حساب المديرية بالبنك المركزي، فيما يقوم أفراد اللواء الخامس دعم واسناد بحماية مندوبي وفرزات النقل بالمديرية. وعبر سيدو، عن شكره وامتنانه لقيادة وأفراد اللواء الخامس دعم واسناد، والدور الذي يقدموه في حفظ الأمن والإستقرار في المديرية والمساهمة في تطبيع الأوضاع وعودتها لسابق عهدها قبيل الحرب التي شهدتها عدن.

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