شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : دقت ساعة الصفر ..الرئيس عبد ربه منصور هادي يصدر توجيهات بحسم معركة الضالع وعلاج جرحي القصف الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/29 الساعة 11:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اجرى فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الضالع اللواء على مقبل صالح.

واطلع رئيس الجمهورية خلال الاتصال على تطورات الأوضاع الميدانية والعسكرية بالمحافظة، والعملية الاجرامية التي استهدفت ،اليوم، حفل تخرج عسكري بميدان الصمود بمحافظة الضالع من قبل المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة ايرانياً..محملاً المحافظ نقل تعازيه ومواساته لأسر وأهالي وذوي الشهداء بهذا المصاب الأليم..ومترحماً على الشهداء ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل , موجها بذات الوقت بسرعة معالجة الجرحي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



أخبار الخليج 365 الساخنه :

وردنا الان وتفاصيل مفاجأه عن الإعلان عن مشروع سياسي لحل الأزمة اليمنية وافقت عليه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية..إقليمان وحكومة انتقالية وانتخابات رئاسية

الشيخ سلطان البركاني رئيسا لليمن وبدعم من التحالف العربي وبمباركه من العم سام ..عقب الاطاحة ب الرئيس هادي ونائبه الاحمر "تفاصيل مفاجأه!"

المعلم الشيطان :بشكل صادم ومرعب , يحذف اسم الجلاله "الله " ويكتب مكانه "الشيطان" كارثه هزت السعوديه والسلطات تتحرك " تفاصيل ووثيقه"

عاجل :الطيران الأمريكي يشن هجوماً عسكرياً على مقرات حزب الله

عاجل ..شاهد اول دولة في الشرق الاوسط تمنع الاذان وتوجيهات صارمة ومشددة بمنع رفع اذان صلاتي المغرب والعشاء..تفاصيل صادمة

Advertisements

في غاية الخطورة.. محلل اقتصادي بارز يكشف ما وراء منع الحوثيين تداول الفئات النقدية الجديدة ويحدد " 3" أسباب ستجبرهم على التراجع(تفاصيل)

الرئيس يقدم مبادره تضع حدا للحرب في اليمن

وشدد فخامة الرئيس على اليقظة العالية ورفع الحس الأمني لدى الأجهزة الأمنية بالمناطق المحررة والتصدي ببسالة لأية محاولة عدائية للمليشيا الحوثية التي تحاول بين الحين والأخر استهداف القرى والعزل والنساء والأطفال بشكل هستيري اثر الضربات الموجعة التي تتلقاها من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الضالع التي تمكنت من تحرير عدد من المناطق في المحافظة وأصبحت المحافظة تتمتع بالأمن والاستقرار بفضل تكاتف الجهود الكبيرة لأبناء المحافظة.

واكد رئيس الجمهورية ان مثل هذه الاعمال الإرهابية التي تنفذها المليشيا الحوثية لن تزيد المقاتلين الا مزيداً من الثبات ومواصلة عملياتهم العسكرية النوعية والبطولية وصولاً الى تحرير كامل التراب اليمني من براثن المليشيا الحوثية التي تسعى جاهدة لزعزعة الامن والاستقرار واقلاق السكينة العامة

واشاد فخامة الرئيس بالتضحيات والمواقف المشرفه التي تسطر في سبيل الدفاع عن الوطن ومكتسباته العظيمة وامنه واستقراره وتطهيره من الانقلابيين الحوثيين الساعين الى اعادة اليمن الى العهود الضلامية..مثمناً في ذات الصدد بمواقف الاشقاء في التحالف العربي بقياة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من دعم اخوي وصادق لليمن وجيشه الوطني.

من جانبه ، عبر محافظ الضالع عن شكره لرئيس الجمهورية لاهتمامه بمحافظة الضالع ومتابعته الحثيثة لسير العلميات العسكرية في المحافظة.. مؤكداً استعداد الجميع جيش وطني ومقاومة شعبيه بما يتمتعون به من روح قتالية عالية في مواصلة عملياتهم العسكرية حتى تحرير كامل المناطق في المحافظة من المليشيات الحوثية الإرهابية.