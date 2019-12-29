شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ سلطان البركاني رئيسا لليمن وبدعم من التحالف العربي وبمباركه من العم سام ..عقب الاطاحة ب الرئيس هادي ونائبه الاحمر "تفاصيل مفاجأه!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/29 الساعة 10:45 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت دراسة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن رئيس السلطة الشرعية في اليمن عبدربه منصور هادي في موقع متضارب إلى حد ما، إذ هو جنوبي يتزعم حكومة تواجه حركة انفصالية متجددة في صفوف الجنوبيين مما يزيد من إرباك شرعيته في نظر الجمهور كما أن صحته في تدهور مستمر، معتبرة أنه رئيس انتقالي انتهت ولايته ولا يستمد شرعيته من ولاء المناصرين أو من سيطرة جيش موحد.

وأوضحت الدراسة أن تجسيد الشرعية في شخص هادي قد عقد بشكل ملحوظ مسائل الخلافة.

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وناقشت الدراسة الأساس القانوني الذي قد يحظى به القائد التالي، ومن أين تستمد شرعيته؟ وكيف سيجري اختياره؟

ويقتضي السيناريو الأول وفقا للدراسة أن يسلم هادي السلطة وفقا لتسوية يجري التفاوض عليها، سواء بانتخابات أو تشكيل مجلس حاكم.

ونوهت الدراسة إلى أن الدستور اليمني ينصب نائب الرئيس رئيسا انتقاليا عند تعذر إكمال الرئيس لمهامه، لكن ما لم يتم تعيين نائب للرئيس غير علي محسن فإن ذلك سيسبب الكثير من المشاكل، فالولايات المتحدة والإمارات والجنوبيين، ومليشيا الحوثي لا يرغبون أن يكون محسن هو الرئيس، ومن المتوقع حال حدوث هذا أن تلجأ الأطراف الأخرى إلى تشكيل مجلس انتقالي لتولي الحكم، وهو ما سيخلق فراغ في الحكم ويمنح الحوثيين مكسبا، ويزعزع استقرار التحالف.

ورجحت الدراسة أن تعمل واشنطن وأبو ظبي والرياض مع هادي ونائبه لمناقشة أمور الخلافة، وحل هذه المعضلات

ووفقا للدراسة فإن من حلول هذه المعضلات هو أن يستقيل محسن طواعية، وبالتالي تنتقل الرئاسة إلى القيادي المؤتمري سلطان البركاني الذي يدعمه التحالف رئيسا للبرلمان.



