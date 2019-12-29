تعرف على اليمني الذي قضت السعودية اليوم بإعدامه؟ (الاسم وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - توتر عسكري جديد بين الشرعية والمجلس الانتقالي جنوب اليمن يهدد بعرقلة اتفاق الرياض (تفاصيل) الشرعية : تتخذ اول قرار ردا على منع الحوثيون تداول العملة الوطنية الجديدة النائب العام يوجه بمنع 3 شخصيات بارزة من السفر لها علاقة باغتيال العميد عدنان الحمادي. أول رد من المجلس الانتقالي الجنوبي .. على التفجير الذي استهدف قواته بالضالع

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