اخبار الخليج / اخبار اليمن

صورة عروسان في المقبره تثير الجدل ومطالبه بهما على وجه السرعه لهذا الامر الصادم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة عروسان في المقبره تثير الجدل ومطالبه بهما على وجه السرعه لهذا الامر الصادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صورة عروسان في المقبره تثير الجدل ومطالبه بهما على وجه السرعه لهذا الامر الصادم

بعض الأشخاص ضعيفي الإيمان يلجأون إلى السحرة والدجالين لحل مشكلاتهم من خلال تسخير الأرواح من أجل خدمتهم، قد تنجح تلك الروح في تحقيق مطالبه ولكن في المقابل لن يفلت بفعلته أمام الله فهو يحاول تغيير إرادة الخالق وحسابها عسير ولو علم جزاء فعلته من الأشخاص الذين اقتحموا عالم الدجل والسحر لعاد لصوابه واتجه بشكواه إلى ربه.

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة عريس وعروسته عثر عليها أحدهم بالقرب من المقابر أثناء سيره في الشارع، فقامت سيدة بنشر الصور على فيسبوك لعلها تكون وسيلة التواصل الاجتماعي التي تنقذ حياة تلك الفتاة المسكينة. 
إذا دققت النظر في الصورة ستجد أعمال السحر والشعوذة وأن أحدهم وضع طلاسم على صورة الفتاة وكأنه يتحدث لشخص ويخبره طلباته منها " السرطان والاكتئاب والفقر والدموع، وغيرها من الطلبات التي تدفع العلاقة للانهيار وأن ينفصلا أو يموتا" ونفس الكلمات على وجه العريس، ويبدو أن الصورة حديثة من موضة الفستان والبدلة التي يرتديها الإثنان.

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قامت السيدة بنشر الصورة على فيسبوك بعد عثور زوجها عليها في كيس بلاستيك لونه أسود في الصورة وريشة طائر لونه أسود وذكرت أن البلاستيك كانت رائحته مقززة للغاية وكأنه كان مدفون وسط أطنان من القمامة. 

لجأت السيدة على الفيس بوك ليكون منصة للبحث عن العريس والعروس المساكين لمساعدتهما قبل أن يتفاقم الأمر.

سحر وأعمال سفلية.. عريس وعروسة مطلوبان على وجه السرعة.. صور

 

 

 

سحر وأعمال سفلية.. عريس وعروسة مطلوبان على وجه السرعة.. صور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة عروسان في المقبره تثير الجدل ومطالبه بهما على وجه السرعه لهذا الامر الصادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا