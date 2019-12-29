شكرا لقرائتكم خبر عن صورة عروسان في المقبره تثير الجدل ومطالبه بهما على وجه السرعه لهذا الامر الصادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صورة عروسان في المقبره تثير الجدل ومطالبه بهما على وجه السرعه لهذا الامر الصادم

بعض الأشخاص ضعيفي الإيمان يلجأون إلى السحرة والدجالين لحل مشكلاتهم من خلال تسخير الأرواح من أجل خدمتهم، قد تنجح تلك الروح في تحقيق مطالبه ولكن في المقابل لن يفلت بفعلته أمام الله فهو يحاول تغيير إرادة الخالق وحسابها عسير ولو علم جزاء فعلته من الأشخاص الذين اقتحموا عالم الدجل والسحر لعاد لصوابه واتجه بشكواه إلى ربه.

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة عريس وعروسته عثر عليها أحدهم بالقرب من المقابر أثناء سيره في الشارع، فقامت سيدة بنشر الصور على فيسبوك لعلها تكون وسيلة التواصل الاجتماعي التي تنقذ حياة تلك الفتاة المسكينة.

إذا دققت النظر في الصورة ستجد أعمال السحر والشعوذة وأن أحدهم وضع طلاسم على صورة الفتاة وكأنه يتحدث لشخص ويخبره طلباته منها " السرطان والاكتئاب والفقر والدموع، وغيرها من الطلبات التي تدفع العلاقة للانهيار وأن ينفصلا أو يموتا" ونفس الكلمات على وجه العريس، ويبدو أن الصورة حديثة من موضة الفستان والبدلة التي يرتديها الإثنان.

جديد اب برس :

Advertisements

قامت السيدة بنشر الصورة على فيسبوك بعد عثور زوجها عليها في كيس بلاستيك لونه أسود في الصورة وريشة طائر لونه أسود وذكرت أن البلاستيك كانت رائحته مقززة للغاية وكأنه كان مدفون وسط أطنان من القمامة.

لجأت السيدة على الفيس بوك ليكون منصة للبحث عن العريس والعروس المساكين لمساعدتهما قبل أن يتفاقم الأمر.