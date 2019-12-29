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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو"المشكلة في الرجال أنفسهم! ... داعية مصري شهير على قناة MBC : خروج النساء عاريات إلى الشوارع ليست مشكلة

قال الداعية المصري الدكتور مبروك عطية، إن التعامل العام الطبيعي مع أي ضحية تحرش جنسي هو الأخذ بحقها والثأر لها حتى تعود الأمور إلى هدوئها النفسي وإلى شفاء غليلها.



وأكد عطية أن أن مبالغة المرأة في الزينة ليست هي سبب التحرش لكنه يرى من العوامل المثيرة التي تجعل الرجل يتحرش، فهو ليس نبيا ولا صديقا.“لا أحمل المرأة مسؤولية التحرش، لكنني أقول لها لا تكوني عاملًا مشجعًا على هذا”، وأكد عطية أن المرأة حتى لو خرجت “عارية” لا يجب أن يتحرش بها الرجل.

جديد اب برس :

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