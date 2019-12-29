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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" شاهد المفاجأة التي أنقذته من الموت ... حية سامة تلدغ خبير صيد الثعابين في أستراليا على الهواء.. !

نُقل توني هاريسون خبير الصيادين في أستراليا إلى المستشفى بعد تعرضه للدغة قوية من ثاني أقوى الحيات السامة في العالم. وكان هاريسون يقوم ببث مباشر على الهواء عبر موقع “فيسبوك” لعملية صيد لإخراج حية سامة من أحد المنازل بضاحية بيمبا في ولاية كوينزلاند، إلا أن الأخيرة باغتته بعد أن كانت تختبئ تحت صندوق مكيف هواء قديم. جديد اب برس : Advertisements وأظهر المقطع تثبيت الصياد للكاميرا على الأرض وبدء محاولته للوصول إلى الأفعى، إلا أنه فور رفعه لصندوق المكيف وجدها تختبئ تحته فما كان منها إلا أنها فاجأته بلدغة سُمع على إثرها صرخة مكتومة لهاريسون، قبل أن يتمكن المسعفون من نقله إلى المستشفى. وفي تصريحات لها، قالت زوجة هاريسون إن هذه الحية “شرقية، وهي ثاني أقوى الحيات سمية في العالم؛ لكن ما ساهم في إنقاذ هاريسون من الموت، هو لدغة قديمة تعرض لها منذ 18 عامًا، جعلت جهازه المناعي يتحمل هذه اللدغة ويقاوم السم”.

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