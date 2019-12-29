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عدن - ياسمين التهامي - شاهدوا ماحدث لها اليوم وأثار ضجة في لبنان وفاجأ الملايين ... ظهور مفاجئ "ليا" ابنة نانسي عجرم التي ولدت قبل 8 أشهر؟

على الرغم من أجواء الثورة التي تعيشها لبنان منذ أكثر من شهرين، وما رافقها من أوضاع معيشية وإقتصادية وأمنية وسياسية صعبة، والتي تواكبها المواقع والمحطات الإخبارية على مدار الساعة، إلا أن ذلك لا يعني أن الحياة تقف هنا.

فأين الخطأ في نشر خبر يتناول الخطوات الأولى لإبنة الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ "ليا"؟ إنه خبر يمكن إدراجه ضمن الأخبار الفنية المتفرقة، التي ترفّه نوعاً ما عن الجمهور وتضفي جواً من الفكاهة، نعم، هناك جمهور كبير ومحب لنجمته نانسي يحرص على معرفة كل أخبارها الفنية، إضافة إلى العائلية، وهو ليس فقط في لبنان، بل في الدول العربية وخصوصاً مصر، وكلنا نعرف جمال عائلة نانسي، وحرصها هي بالذات على إطلاع المتابعين على أجواء حياتها الخاصة، ولاسيما في ما يتعلق ببناتها، فهي لا تخفي هذا الموضوع.

من هنا، فإن الإستهزاء بهكذا خبر، ليس بمكانه، وبكل بساطة إن أزعجكم يمكنكم تخطيه، ومن دون التعليق بسخرية. جديد اب برس : Advertisements

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