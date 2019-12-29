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عدن - ياسمين التهامي - الرعب والهلع يعم المواطنيين والمتحدث الرسمي يحذر جميع السكان ... هذا مايحدث الان في العاصمة السعودية الرياض

كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، اليوم الأحد، حقيقة حدوث هزة شرق العاصمة الرياض، نافيًا هذا الأمر.

وأكد طارق أبا الخيل، أن المرصد الوطني دوره هو متابعة ورصد الهزات الأرضية، وأنه ليس بالضرورة أن ما شعر به البعض هي عبارة عن هزة أرضية زلزالية؛ لافتًا إلى أن لهيئة المساحة الجيولوجية 18 مرصداً تعمل في الرياض.

جديد اب برس :

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وأوضح أن جميعها تستطيع رصد أي هزة تحدث؛ مشيرًا إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة حتى في أيام الأعياد والإجازات؛ داعيًا المواطنين والمقيمين لعدم الانجراف خلف الشائعات.