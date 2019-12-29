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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" شاهد ما فعله شباب سعوديون بعدد من المنقبات في إحدى الفعاليات أمام الجماهير وأثار غضب الملايين ... بعد التحرش الجماعي

أعلنت شرطة منطقة حائل في السعودية القبض على مواطنين اثنين، بعد تعمدهما مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية بالمدينة والتحرش بالنساء. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، طارق بن نصار النصار، أمس السبت، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على اثنين من المواطنين بعد توفر الأدلة على تعمدهم مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية بمدينة حائل والتحرش بالنساء. جديد اب برس : Advertisements وأكد المتحدث أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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