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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" زوجته تنشر آخر صورة للراحل وهو في حضنها ... الموت يفجع الفنان تامر حسني

ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الفنان تامر حسني، فجع بمشاعر زوجته التي فجعت بموت كلبها!!. ونشرت مصممة الأزياء والمغنية المغربية المعتزلة بسمة بوسيل زوجة الفنان والمطرب المصري تامر حسني، صورًا بالأبيض والأسود، مع كلبتها "بيللا" معلنة عن وفاة كلبتها.

ونشرت بسمة بوسيل صورًا مع كلبتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أرقدي بسلامٍ بيللا، سأشتاق إليك".

الغريب في الأمر أنه تفاعل عدد كبير من متابعيها معها، وعبر البعض عن تعاطفهم معها لفقدان كلبتها، فيما سخر البعض من رد فعلها. جديد اب برس : Advertisements شاهد الصورة View this post on Instagram Rest in peace my bella , i will miss u ... A post shared by 𝔅𝔞𝔰𝔰𝔪𝔞 𝔅𝔬𝔲𝔰𝔰𝔢𝔩 🇲🇦 (@bassmaboussel) on Dec 26, 2019 at 11:27pm PST

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