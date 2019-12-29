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عدن - ياسمين التهامي - هكذا كان مصيرهن! ... 37 فتاة سعودية يتجولن بملابس شبه عارية برفقة 23 شاب في شوارع الرياض

أعلنت شرطة الرياض ضبط 60 مخالفاً، لقيامهم بارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، حيث تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، المقدم شاكر التويجري بأن إجراء الضبط جاء في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام.

جديد اب برس :

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وأضاف أنه جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، ضبط (60) مخالفاً، (23) رجلاً و(37) امرأة.