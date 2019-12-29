شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ... أثناء ممارسة الرذيلة ... أسد مفترس يلتهم امرأة حسناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد ... أثناء ممارسة الرذيلة ... أسد مفترس يلتهم امرأة حسناء

لقيت امرأة مصرعها بطريقة عنيفة جداً أثناء علاقة غرامية مع حبيبها في الهواء الطلق فانقض عليها أسد و نهش رقبتها وبطنها.

وفي التفاصيل، أن شاراي ماويرا توفيت بعد ان انقض الاسد عليها حين كانت مع حبيبها في الهواء الطلق.

جديد اب برس :

Advertisements

اما بالنسبة الى حبيب ماويرا فمن المرجح ان يكون قد قفز وهرب عاريا حين رأى الاسد يقترب منهما.

وقال مصدر ان الشابة توفيت في مكان الحادث.

واوضح صديق مقرب من هذا الثنائي انهما اعتادا على رؤية بعضهما البعض في هذا المكان، مشيرا الى ان ماويرا تعمل كبائعة في حين ان صديقها هو صياد.

واشار الصديق الى ان الاسد هجم عليهما من الخلف، وتمكن حبيب مويرا من الهروب لطلب النجدة الا ان صديقته كانت قد توفيت على الفور.