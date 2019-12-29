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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 29-12-2019? - آخر تحديث الأحد 29-12-2019? "فيديو" شاهد كيف كانت ردة الفعل ... سيدة عربية تصرخ وسط السوق: زوجي ميت وأبحث عن هذا الأمر الذي لا أحد يستغني عنه يبدو أن أزمة المصارف في لبنان لن تجد طريقها للحل في المستقبل القريب على الرغم من تكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة في البلاد.

الجديد اليوم أن مقطع فيديو انتشر من أحد المصارف اللبنانية، يوضح سيدة تصرخ في وجه موظفة البنك تطالب بأموالها القابعة حبيسة المصرف منذ أسابيع وإلى أجل غير مسمى. جديد اب برس : Advertisements

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