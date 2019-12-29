عــــاجل : استنفار أمني عقب وفاة السلطان قابوس قبل قليل .. والحزن يعمم المدن العمانية .. شاهد (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - نفذ سلطان سلطنة عمان، قابوس بن سعيد، اليوم الثلاثاء؛ إجراءً مفاجئًا وذلك على وقع الأنباء المتداولة عن وفاته سريريًا بعد عودته من رحلة علاج في بلجيكا.

وأفادت "وكالة الأنباء العمانية"، بأن "السلطان قابوس" بعث برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأوضحت الوكالة، أن برقية التعزية جاءت بوفاة "الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري".

وتأتي برقية "السلطان قابوس" على وقع الغموض الذي يحيط بحالته الصحية؛ لا سيما بعد عودته المفاجئة من بلجيكا، أثناء رحلته العلاجية، وأنباء وفاته.

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يذكر أن صحيفة "De Morgen" البلجيكية، أفادت أن مرافقي سلطان سلطنة عمان، السلطان قابوس، قرروا العودة من بلجيكا إلى بلادهم، بعد تقارير بعدم استجابة السلطان للعلاج.

وأوردت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية، في عام 2017، معلومات تفيد بأن "السلطان قابوس" يعاني من سرطان غير محدد، ونادرًا ما كان يرى علنًا خلال السنوات الأخيرة ، باستثناء إثبات أنه لا يزال على قيد الحياة.

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