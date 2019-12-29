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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..أمريكا والسعودية تطيحان بالرئيس هادي والجنرال الاحمر من منصبيهما وتحددان البديل عنهما لتولي القيادة والحوار مع الحوثيين لانهاء الحرب ( صورة واسم البديل )

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