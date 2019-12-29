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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان...الجيش الامريكي يباغت الجميع ويشن قبل قليل هجوم صاعق بالطائرات على هذه الدولة العربية ووزارة الدفاع الامريكية تصدر البيان رقم ( 1)

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