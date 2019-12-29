شاهد بالفيديو..داعية شهير يباغت الجميع ويعلن ان التحرش بالنساء العاريات في الشوارع أمر طبيعي ( فيديو جريء وصادم )

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال الداعية المصري الدكتور مبروك عطية، إن التعامل العام الطبيعي مع أي ضحية تحرش جنسي هو الأخذ بحقها والثأر لها حتى تعود الأمور إلى هدوئها النفسي وإلى شفاء غليلها.



وأكد عطية أن أن مبالغة المرأة في الزينة ليست هي سبب التحرش لكنه يرى من العوامل المثيرة التي تجعل الرجل يتحرش، فهو ليس نبيا ولا صديقا.“

واضاف ..لا أحمل المرأة مسؤولية التحرش، لكنني أقول لها لا تكوني عاملًا مشجعًا على هذا”، وأكد عطية أن المرأة حتى لو خرجت “عارية” لا يجب أن يتحرش بها الرجل.





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