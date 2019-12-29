شكرا لبحثكم عن خبر سبق : حذف "الله" واستبدالها بـ"الشيطان".. كارثة تهز السعودية وتثير القلق (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

هزت كارثة السعودية خلال الأيام الماضية، على وقع الاختبارات التي تشهدها البلاد، وذلك بعد أن أقدم أحد المعلمين على حذف لفظ الجلالة "الله"، واستبدالها بـ"الشيطان".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورقة إحدى الاختبارات من مدرسة في منطقة حائل جنوبي السعودية، وقد حذف المعلم كلمة "الله" من "أرجو لكم من الله التوفيق والسداد"، وكتب "الشيطان".

من جانبها، أفادت صحيفة "سبق"، اليوم الأحد، بأن لجنة من وزارة التعليم، أوصت بالإبعاد الفوري للمعلم بتهمة الإساءة للذات الإلهية، وأبلغت الجهات الأمنية عنه.



ونقلت الصحيفة، عن مصادر، أن المعلم المتهم، الذي يعمل في إحدى المدارس الابتدائية بتعليم الباحة أصر على دخوله للمدرسة الثلاثاء الماضي -في حالة غريبة-، وقام باختبار الطلاب، وحذف لفظ الجلالة.

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وأضافت المصادر: أنه تم على الفور -بعد خروج المعلم- جمعُ أوراق الامتحان التي وزّعها المعلم على طلابه، والتي تحتوي على ألفاظ إساءة للذات الإلهية، وتم إبلاغ إدارة التعليم فورًا.

جدير بالذكر أن الحادثة أثارت قلق العديد من أولياء الأمور، الذين أبدوا تخوفهم الشديد من السماح لهذه الممارسات بالتكرار؛ متسائلين عن دور تعليم الباحة في تحصين الطلاب عقائديًّا وسلوكيًّا وحمايتهم جسديًّا.