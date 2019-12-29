شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. قتلى وجرحى بهجوم حوثي على عرض عسكري في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قتل 9 أشخاص وأصيب 30 آخرون على الأقل، من بينهم أطفال، الأحد، في هجوم شنته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، استهدف عرضا عسكريا في محافظة الضالع اليمنية، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأضاف مراسلنا أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما صاروخيا، استهدف تجمعا لمجندين في ملعب "الصمود" وسط مدينة الضالع. وذكرت مصادر، أن القتلى والجرحى شملوا أطفالا كانوا يلعبون بالقرب من ميدان الصمود، لافتة إلى أن حصيلة القتلى والجرحى الأولية مرشحة للزيادة.

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وقال مصدر عسكري لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الهجوم تم بصاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي من منطقة العرفاف بمديرية دمت، على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة الضالع.

وأوضح مراسلنا أن الهجوم وقع بعد دقائق من اختتام حفل التخرج العسكري للدفعة الجديدة من حماية المنشآت، عقب خروج العديد من القيادات العسكرية من المنصة.

من جانبها، قالت قوات الحزام الأمني اليمنية على تويتر، إن تفجيرا استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع.