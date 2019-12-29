وكيل محافظة الجوف يناقش مشاريع مؤسسة استجابة في المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
الخليج 365 - الجوف
ناقش وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، مع نائب مدير مكتب مؤسسة إستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية لإقليم سبأ، محمد سليم عزم، مشاريع مؤسسة في المحافظة.
وأكد وكيل المحافظة الحاشدي، خلال اللقاء، أن السلطة المحلية تسعى دائماً في تسهيل اعمال المؤسسة والمنظمات الإنسانية بالمحافظة .. مضيفاً الى استعدد السلطة المحلية عمل مؤسسة استجابة في جميع مشاريعها داخل المحافظة.
من جهته اكد نائب مدير مكتب مؤسسة إستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية، على ان المؤسسة تحرص على ان تكون الجوف ضمن أولويات المشاريع والخدمات خلال العام 2020 والإطلاع على الاحتياجات للمحافظة في عده مجالات منها المجال التعليمي والصحي والإغاثي وغيرها.
كما قام وكيل المحافظة بزيارة تفقدية إلى مخيم السلام للنازحين في الحزم والنظر في إحتياجتهم ومتطلباتهم الذي ينفذه مؤسسة استجابة بتمويل كويتي.
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