المحافظ طاهر يتفقد مخيمات نازحي الحديدة في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
الخليج 365 - عدن
تفقد محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر مخيمات نازحي الحديدة المتواجدة بمناطق الشعب والكراع وعمار بن ياسر في مديريتي البريقة ودار سعد في محافظة عدن.
وخلال الزيارة اطلع المحافظ على مستوى الخدمة الإنسانية والاجتماعية والطبية التي تقدم للنازحين في تلك المخيمات والجهود التي تبذل لإغاثة النازحين وتقديم مختلف المساعدات لهم والجهود التي تبذلها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة عدن.
كما استمع المحافظ من منسق مخيمات منطقة الشعب علي حميد إلى مستوى الخدمات التي تقدم للنازحين في تلك المخيمات والإيفاء بكل المتطلبات التي يحتاجها النازح في تلك المخيمات في مختلف المجالات.
وقدم المحافظ الشكر والتقدير لكل الجهود التي تبذل لخدمة النازحين من قبل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة عدن ،ووجه المعنيين بإجراء عمليات العيون للمرضى من النازحين المتواجدين في تلك المخيمات على نفقة السلطة المحلية.
رافق المحافظ في الزيارة مدير عام مكتب المحافظ أنور بورجي ومدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالحديدة عادل مكرشب.
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